Vonn et P.K. Subban annoncent leurs fiançailles 

En couple avec le hockeyeur des New Jersey Devils Pernell Karl Subban depuis le début de l’année 2018, la championne olympique de descente Lindsey Vonn s’est fiancée avec le Canadien, le 14 août dernier. Les deux tourtereaux ont révélé la nouvelle au cours d’une entrevue accordée au magazine Vogue ce vendredi.

"Dès le départ, je savais qu'il était différent. Mais j’avais déjà été mariée, j’étais donc assez hésitante à l’idée de me marier à nouveau. Après quelques mois de relation, j’ai compris qu'il était celui avec qui je voulais être. Il me rend heureux", s’est réjouie l'ex-skieuse. Une demande qui s'est faite dans la plus grande des discrétions, à leur domicile de Los Angeles.

"Lindsey est la meilleure chose qui me soit arrivée. Il y a des gens dans la vie qui méritent d'être avec de bonnes personnes. Lindsey mérite d’être avec quelqu'un qui l’aime plus que tout au monde, et c’est ce que je fais", a pour sa part confié le futur époux. L'Américaine a déjà été marié au skieur Thomas Vonn, dont elle a gardé le nom malgré leur divorce en 2013, avant de vivre une histoire avec la star du golf Tiger Woods.

Par ailleurs, le couple n’a pas encore fixé la date du mariage. "Pour l’instant, le plus important est que P.K. puisse se concentrer sur sa carrière. Pour la suite, on n’est pas pressés", a précisé la détentrice de 20 globes de cristal, un record. Pour rappel, la native Saint Paul dans le Minnesota a mis un terme à sa carrière sportive en février dernier, à la suite de blessures à répétition.

