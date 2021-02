Voile - Vendée Globe : Manuel Cousin a réparé et n'a plus de peur à avoir

Cousin va repartir doucement

Fin de l'angoisse pour Manuel Cousin (Groupe Sétin). Depuis sa grosse avarie de quille survenue samedi dernier, le skipper de 53 ans avait vécu des heures très agitées. C'est d'ailleurs avec la peur au ventre et sans la garantie de parvenir à se sauver que le natif de Rouen avait débuté immédiatement les réparations. Après trois jours à travailler d'arrache-pied sur sa quille centrale pour tenter de la restabiliser et s'assurer qu'elle ne bouge plus, au risque de pouvoir chavirer de nouveau,« Je ne sais pas si vous avez vu, mais la quille ne bouge plus et les axes sont en place, se réjouit Cousin, qui peut enfin respirer. Ca fait trois jours que je bosse dessus, entre la strat’ (stratification), la partie mécanique, les axes à refaire… Il est minuit, je viens juste de finir, et ça y est : la quille est bloquée dans l’axe. La quille centrale ne bouge plus, c’était le but. Il est minuit, je vais aller ranger le cockpit, parce que c’est un atelier, il y en a partout, il y a des copeaux et de la sciure de partout. Il faut que je range, que je nettoie, que je me repose un tout petit minimum (sic), et on va être reparti. »Après s'être fait très peur, le marin actuellement classé 23eme de ce tour du monde« Ca, c’est fait, ça ne bouge pas, ça ne craque pas. Maintenant, il faut naviguer tranquillement, doucement, voir ce que cela donne et j’espère que j’aurai de bonnes nouvelles. En tout cas, là, c’en est une. C’est fixé, ça ne bouge plus, je suis super content. C’est déjà une première victoire pour cette galère-là. Là, on navigue, mais à cinq-six nœuds, je vais remettre un peu de toile devant petit à petit, voir ce que ça donne, et si ça marche, on est parti. » Après 72 heures passées en enfer, cela ne serait que justice.