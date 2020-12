Voile - Vendée Globe : Dalin nouveau deuxième

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Vendredi 18 décembre 2020

Abandons :

Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 103,06 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 176,57Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 417,89Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 435,36Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 455,59Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 470,28Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 478,49Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 587,01Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 600,2Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui seront réduites de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils