VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 15h00 - Jeudi 16 juin 2022

Rebelote pour la Vendée Arctique ! Comme lors de la première édition, il y a deux ans, le parcours est modifié en raison des conditions météo et les skippers n'auront donc pas à faire le Tour de l'Islande. Ce jeudi, alors que la course est partie depuis trois jours et demi, les organisateurs ont annoncé qu'il serait trop dangereux que les skippers, dont le leader Charlie Dalin (Apivia) est actuellement entre l'Irlande et l'Islande, d'aller faire le tour de l'île volcanique. "Nous savions que cette décision pourrait être prise. C’est pour cette raison que nous avions installé une porte à l’est de l’Islande. Depuis hier, et particulièrement ce matin, les modèles météo ne cessent de s’aggraver avec une dépression très active sur l’Islande, explique le directeur de course Francis Le Goff.Il serait très délicat et dangereux de faire passer les bateaux à cet endroit. Concrètement, les marins franchiront la porte à l’est de l’Islande et se dirigeront directement vers le waypoint nord atlantique que nous avons décalé de 124 milles vers l’ouest. Le parcours aura une longueur de 3 300 milles. En repartant vers le Sud, les concurrents affronteront quand même des conditions difficiles mais ils seront au portant et auront davantage de place pour choisir une route plus sécuritaire."Alors que les skippers devaient effectuer 3500 milles théoriques, le nouveau parcours n'en comptera plus que 3300, avec passage obligé au sud-est de l'Islande puis descente vers l'autre point de passage, situé au niveau de la latitude des Sables d'Olonne, mais en plein Atlantique. Pour la plupart des skippers, cela aurait été une grande première de naviguer dans des mers aussi au Nord, non loin du cercle polaire arctique, mais cela n'est peut-être que partie remise. "Les mers du Nord sont assez désorganisées en termes de houle et d’état de la mer, car les dépressions circulent vite et les vents tournent, nous racontait Jérémie Beyou (Charal), actuel deuxième, avant le départ. Ça passe de secteur sud-ouest à secteur nord assez rapidement et régulièrement, donc on a des mers qui peuvent être très hachées. Il faut ajouter le fait qu’autour de l’Islande, c’est une zone assez resserrée, pas comme l’Océan indien, avec des phénomènes de courant qui vont complexifier l’affaire, et faire que l’état de mer peut être encore plus chaotique. Il y a souvent de la brume, du trafic maritime et notamment de la pêche. Le tableau est complet (sourires), il va vraiment falloir faire preuve de vigilance, surtout le contournement de l’Islande. On a une zone d’exclusion dans le nord-ouest de l’Islande pour nous éviter d’aller dans les glaces, mais elles ne seront pas loin." Il faudra attendre la prochaine édition pour contourner l'Islande et aller voir les glaces. Si la météo est favorable...Jérémie Beyou (Charal) à 77,6 milles du leaderThomas Ruyant (LinkedOut) à 105,6Benjamin Ferré (Monnoyeur-Duo for a Job) à 131,3Guirec Soudée (Freelance.com) à 171,7