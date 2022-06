Voile - Vendée Arctique : Dalin se rapproche de la tête

Dalin s'attend à des difficultés

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 19h00 - Mardi 14 juin 2022

Il n'est pas le plus connu des 25 skippers de cette Vendée Arctique 2022, et il s'agit même de sa toute première saison en Imoca. Cela n'empêche pourtant pas Benjamin Ferré (32 ans) d'occuper la tête de la course un peu plus de deux jours après le départ des Sables d'Olonne. A 19h00, le skipper de Monnoyeur-Duo for a Job, situé tout à l'est de la flotte, presque au niveau de la latitude du sud de l'Irlande, devançait de près de huit milles Charlie Dalin, situé tout à l'ouest, qui fait partie des favoris.Lors de cette journée, les skippers ont retrouvé un peu de vent, après avoir traversé la dorsale anticyclonique pendant la nuit, et les bateaux à dérive ont globalement dominé les bateaux à foils, mais la tendance devrait s'inverser dans les prochaines heures."Nous sommes partis sur les chapeaux de roues des Sables d’Olonne. J’ai rarement été aussi vite et aussi longtemps avec le bateau, c’était impressionnant. Le contraste était grand entre la 1ere et la 2eme nuit où nous avons eu très peu de vent pour franchir la dorsale. Ce n’était pas simple. Avec Thomas (Ruyant) et Jérémie (Beyou), on s’est pas mal décalé dans l’Ouest.Il va falloir s’adapter. La nuit dernière a été très agréable, une nuit calme, une mer d’huile, la pleine lune… Mais je sais que la suite ne sera pas simple : on va avoir du vent qui va monter au fur et à mesure, un front à passer puis une nouvelle zone de transition avec du vent faible… Ce ne sera pas une route si linéaire que ça jusqu’en Islande", a confié Charlie Dalin lors de la vacation du jour.Charlie Dalin (Apivia) à 7,9 milles du leaderGuirec Soudée (Freelance.com) à 13,8Eric Bellion (Commeunseulhomme Powered by Altavia) à 22,8Jérémie Beyou (Charal) à 23,2...