Voile - Vendée Arctique : Attanasio reste en tête, Weöres abandonne

Weöres n'a pas pu repartir

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 19h00 - Lundi 13 juin 2022

Il était en tête à la fin de la première nuit de course, il l'est toujours à l'issue de la première journée. Romain Attanasio (Fortinet-Best Western) occupait la première place de la Vendée Arctique (cette course en solitaire qui verra les concurrents faire le tour de l'Islande) au pointage de 19h00, après avoir parcouru 478 milles (885km). Le skipper de bientôt 45 ans a pris une option légèrement plus au nord que le reste de la flotte, et cela paie, du moins à court terme., et en attendant la dorsale anticyclonique qui devrait ralentir tous les monocoque dans la nuit.A noter un premier abandon lors de cette Vendée Arctique, celui de Szabolcs Weöres. Le skipper hongrois avait dû faire demi-tour vers Les Sables d'Olonne dans la nuit, et il n'a pas pu repartir. "Nous avions déjà des problèmes hydrauliques avant le départ. J'ai pris le départ en pensant pouvoir les régler mais je n’y suis pas parvenuNous avons probablement besoin de pièces détachées", a réagi le skipper de Szabi Racing. Tout va en revanche beaucoup mieux pour Manuel Cousin, qui a réparé son hydrogénérateur et occupe la 18eme place, à 31 milles.Antoine Cornic (EBAC Literie) à 1,3 milles du leaderIsabelle Joschke (MACSF) à 1,8Charlie Dalin (Apivia) à 6,1Benjamin Dutreux (Guyot Environnement Water Family) à 7Crédit photo : André Carmo