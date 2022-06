Voile - Vendée Arctique : Attanasio a pris les devants

Un marin déjà contraint de faire demi-tour

VOILE / VENDEE ARCTIQUE

Classement au pointage de 7h00 - Lundi 13 juin 2022

Des positions encore bien loin d'être fixées, mais les favoris répondent présents. Ce lundi matin, le pointage de 7h00 de la Vendée Arctique, après cette toute première nuit en mer, montre déjà un changement de leader, alors que la vitesse est déjà bel et bien au rendez-vous. En effet,, tout en ayant visiblement choisi une route une petit peu plus au nord, par rapport à ses adversaires. Malgré tout, les écarts restent évidemment particulièrement serrés, dans la mesure où le départ de cette course de voile n'a eu lieu que ce dimanche. Par conséquent, les cinq premiers ne se tiennent qu'en moins de cinq milles. Le Top 3 est complété par Charlie Dalin, sur Apivia, alors que Jérémie Beyou, sur Charal, est troisième.Ce dernier accuse un retard de seulement 1,1 mille sur la tête de la course. Derrière, en quatrième position, on retrouve Louis Burton (Bureau Vallée), qui est celui qui avait fait le meilleur départ ce dimanche. Quant au Top 5, il est complété par Thomas Ruyant (LinkedOut). Un marin a été contraint de faire demi-tour et revenir du côté des Sables d'Olonne, la nuit dernière.« Nous ne savons pas quelle est la solution pour le moment. J'espère que nous pourrons réparer. Nous n'avons pas encore de plan fixe mais nous y travaillons », a-t-il notamment déclaré, à ce sujet, sur le site internet officiel de la course. Pour espérer rester en course, il devra repartir avant mardi 17h00.Charlie Dalin (Apivia) à à 0,6 millesJérémie Beyou (Charal) à 1,1Louis Burton (Bureau Vallée) à 2,5Thomas Ruyant (LinkedOut) à 4,9