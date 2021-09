Voile : Une nouvelle Vendée Arctique en juin 2022

Les skippers s’élanceront en direction du Cercle Polaire-Arctique, contourneront l’Islande, avant de revenir aux @lessables, et boucler les quelques 3 500 milles nautiques d’une aventure extrême au parcours à la fois innovant et exigeant. 💪🏼 pic.twitter.com/VShgcuPnQ4

— Vendée Globe (@VendeeGlobe) September 20, 2021

Beyou vainqueur en 2020

Après le succès rencontré par la première édition en juin 2020, il y aura bien une deuxième édition de la Vendée Arctique en juin 2022. L’an passé, cette course de 2800 milles réservée aux Imoca, entre les Sables d’Olonne et le sud-ouest de l’Islande en aller-retour, avait servi de répétition générale avant le Vendée Globe, dans un contexte de sortie de premier confinement et donc de huis clos. L’année prochaine, la course dont le départ sera donné le 12 juin sera la première étape qualificative pour le Vendée Globe 2024.Un village sera installé sur l’esplanade du Vendée Globe avec des animations pendant les deux semaines de course, jusqu’aux arrivées. L’événement débutera le vendredi 10 juin 2022 avec une parade des skippers du Vendée Globe, initialement prévue le 25 septembre prochain.« La qualité du partenariat de la Classe Imoca avec la SAEM Vendée, le Département de Vendée et la ville des Sables d’Olonne est centrale dans la réussite sportive et événementielle de notre programme. Nous sommes très heureux de proposer dès l’année prochaine une nouvelle édition de la Vendée Arctique - Les Sables d’Olonne avec ce parcours original et exigeant vers le Nord, aux abords de l’Islande. Un voyage magnifique qui offre cette part d’aventure si chère aux marins IMOCA et au public qui se passionne pour nos courses », s’est réjoui Antoine Mermod, président de la classe Imoca. L’an passé, c’est Jérémie Beyou (Charal) qui avait remporté la première édition de la Vendée Arctique en 10 jours et 5 heures, devant Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (Linked Out).Le vainqueur du Vendée Globe, Yannick Bestaven (Maitre Coq IV), avait quant à lui fini sixième de la Vendée Arctique. Et comme il compte défendre son titre dans un peu plus de trois ans, nul doute qu’il sera au départ de la Vendée Arctique en juin prochain pour assurer sa qualification.