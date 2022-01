Voile - Trophée Jules Verne : Guichard renonce et donne rendez-vous l'hiver prochain

Francis Joyon peut être rassuré. Le skipper d’Idec Sport va conserver pour encore plusieurs mois, au minimum, son Trophée Jules Verne remporté en 2017 en 40 jours et 23 heures. L’équipage du maxi-trimaran Sails of Change a en effet décidé de renoncer pour cet hiver à battre le record du tour du monde à la voile sans escale et sans assistance. Depuis le 1er novembre, Dona Bertarelli, Yann Guichard et leur équipe étaient en stand-by, dans l’attente d’une fenêtre météo favorable pour une quatrième tentative de record, après les échecs de 2018 (démâtage avant le passage de la ligne de départ) et de 2019 (casse de la mèche du safran tribord puis avarie sur le système de barre).

En février, il est trop tard

Mais les conditions climatiques n’ont jamais été réunies pour mener à bien cette tentative, notamment sur le début du parcours, où l’équipage avait pour objectif d’atteindre l’équateur en moins de cinq jours et le sud de l’Afrique en moins de douze jours. Si l’équipe a décidé de prolonger le stand-by jusqu’au 31 janvier, elle n’ira pas plus loin, car les conditions météo vont se corser dans le Grand Sud. « Petit à petit l’été austral se termine, explique le routeur à terre Jean-Yves Bernot. Là-bas, les conditions de navigation deviennent de plus en plus compliquées avec le froid, des vents forts et une mer très formée. Or, avec trop de mauvais temps, la probabilité d’avoir des avaries augmente et surtout il est plus difficile d’atteindre des vitesses moyennes élevées et donc de battre le record ».

Guichard : "Nous n'avons aucun regret"

Rendez-vous est donc donné l’hiver prochain ! « Depuis deux ans, l’équipe a fourni un travail remarquable pour améliorer notre maxi-trimaran Sails of Change, fait savoir le skipper Yann Guichard. Le navire n’a jamais été aussi bien préparé pour battre ce record et nous pouvons en être fiers. Bien entendu, c’est une déception de ne pas être partis. Par deux fois nous sommes passés en code vert mais hélas les fenêtres météorologiques se sont ensuite refermées. Par la suite, les routages nous ont confirmé qu’il avait été sage de ne pas partir. Nous n’avons donc aucun regret. Je tiens d’ailleurs à souligner la remarquable mobilisation de tous nos collaborateurs pendant ces trois derniers mois et en particulier des marins qui sont restés motivés jusqu’au bout. Nous avons la chance d’avoir une formidable équipe et un bateau taillé pour le Trophée Jules Verne. Avec Dona, nous annonçons donc que notre écurie de voile Spindrift sera de nouveau en stand-by pour une tentative de record autour du monde à la fin de cette année ». Ce n’est donc que partie remise !