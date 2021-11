VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 08h00 - Mardi 23 novembre 2021

ULTIME

IMOCA

OCEANFIFTY

CLASS 40

Rogues et Souben en éclaireurs., dans la nuit de lundi à mardi, devenant ainsi les premiers vainqueurs de cette Transat Jacques-Vabre. Le tandem, à bord de Primonial, a coupé la ligne ce mardi à 2h54 après 15 jours, 13 heures, 27 minutes et 14 secondes de course., tandis que Sam Goodchild et Aymeric Chappellier (Leyton), également arrivés dans la nuit de lundi à mardi, termine troisième.avec cette quinzième édition de la course en double. Les deux hommes se trouvaient à moins de cent milles (94,5 milles) de l'arrivée au pointage de 8h00, avec toujours une large avance sur leurs poursuivants Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI).Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 192,79 milles du leaderFrançois Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 210,74Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 963,4Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1073,89Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 162,79 milles du leaderJérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 224,65Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 657,46Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 694,53Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) arrivé le mardi 23 novembre à 05h22 en 15j 15h 55m 12sSam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) arrivé le mardi 23 novembre à 06h42 en 15j 17h 15m 43sArmel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 158,9 milles de l'arrivéeThibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 160,9 milles de l'arrivéeIan Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 37,06 milles du leaderJonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 38,41Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 38,85Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 40,93