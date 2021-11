Voile - Transat Jacques-Vabre : Rogues et Souben arriveront-ils avant Cammas et Caudrelier ?

Qui franchira la ligne d'arrivée de Fort-de-France en premier ? Depuis ce week-end, il ne fait plus aucun doute que les premiers bateaux arriveront mardi au large de la capitale martiniquaise. Certes, mais des Ocean Fifty ou des Ultimes, qui aura le premier les honneurs de la ligne ? Il s'agit de la principale interrogation de ce lundi au premier pointage de la Transat Jacques-Vabre. Et à en croire la distance qui sépare les leaders de l'arrivée, tout laisse désormais penser que la première des classes engagées qui arrivera à Fort-de-France sera les Ocean Fifty. Et très probablement le tandem composé de Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial), qui comptait lundi matin 55 milles d'avance sur ses poursuivants Erwan Le Roux et Xavier Macaire (Koesio), et ce à seulement 364,4 milles de l'arrivée.

Cammas et Caudrelier ont mis le turbo, mais est-ce que cela sera suffisant ?

Un temps attendus les premiers de cette édition à laquelle ils devraient sauf surprise inscrire eux aussi leurs noms au palmarès, Franck Cammas et Charles Caudrelier, à bord du Maxi Edmond de Rothschild, pourraient donc finalement être devancés à Fort-de-France. A moins que les deux hommes, qui donnaient l'impression d'avoir appuyé sur l'accélérateur ces dernières heures, augmentent encore la cadence. Lundi à 8h00, le duo, toujours nettement devant (Le Cléac'h et Escoffier accusaient 356,31 milles de retard) se trouvait à seulement 564,1 milles de l'arrivée. Toutefois, qu'ils arrivent ou non avant les Ocean Fifty, le succès de Cammas et Caudrelier, intouchables depuis le départ dans la classe Ultime, n'en restera pas moins éclatant. Alors si, en plus, ils arrivent avant tout le monde...



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 08h00 - Lundi 22 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 564,1 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 356,31 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 153,49

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 965,83

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1046,17



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 1164,8 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 72,15 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 80,89

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 441,49

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 468,31

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 364,4 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 55,65 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 70,95

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 179,88

5- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 181,88

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 1639,8 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 15,88 milles du leader

3- Ian Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 36,31

4- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 55,95

5- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 61,03

…