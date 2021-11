Dimanche soir, Banque du Léman était revenu sur les talons de Redman



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 14h00 - Lundi 29 novembre 2021

Il ne manquait plus qu'eux. De toutes les catégories en lice dans cette quinzième édition de la Transat Jacques-Vabre, seuls les Class40 manquaient encore à l'appel de toutes les classes connaissant déjà leurs vainqueurs.ayant sacré cette année Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) chez les Ultimes, Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) en Imoca et Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) en ce qui concerne les Ocean Fifty, premiers de cette édition de la "Route du café" à couper la ligne de Fort-de-France (Martinique).Menacés jusqu'au bout par les Suisses Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman), arrivés eux aussi ce lundi après près de 22 jours en mer,Les deux hommes, soulagés (Gautier et Koster étaient encore revenus au contact dimanche soir) ont immédiatement sabré le champagne. Et c'est sous une pluie de bulles que les deux héros, avec chacun une bouteille en main, ont pu célébrer leur succès. Le dernier de cette édition.François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) arrivés le mardi 23 novembre à 23h13 en 16j 9h 46m 11sArmel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) arrivés le mercredi 24 novembre à 00h06 en 16j 10h 39m 20sYves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) arrivés le jeudi 25 novembre à 23h46 en 18j 10h 19m 15sThomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) arrivés le samedi 27 novembre à 3h59 en 19j 14h 32m 41sCharlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) arrivés le vendredi 26 novembre à 11h00 en 18j 21h 33m 31sJérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) arrivés le samedi 27 novembre à 4h26 en 19j 14h 59m 36sSébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) arrivés le dimanche 28 novembre à 6h35 en 20j 17h 8m 30sSam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) arrivés le dimanche 28 novembre à 6h57 en 20j 17h 30m 10sErwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) arrivés le mardi 23 novembre à 05h22 en 15j 15h 55m 12sSam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) arrivés le mardi 23 novembre à 06h42 en 15j 17h 15m 43sThibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) arrivés le mardi 23 novembre à 20h16 en 16j 6h 49m 35sArmel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) arrivés le mardi 23 novembre à 20h28 en 16j 7h 1m 22sGilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA-1001 Sourires) arrivés le mardi 24 novembre à 03h28 en 16j 14h 1m 21sQuentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) arrivés le mercredi 24 novembre à 16h08 en 17j 2h 41m 9sValentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) arrivés le lundi 29 novembre à 13h04 en 21j 23h 37m 38sCédric Château-Jérémie Mion (Seafrigo-Sogestran) arrivés le lundi 29 novembre à 13h38 en 22j 11m 53sJonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 5,3Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 20,5