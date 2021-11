Voile - Transat Jacques-Vabre : L'édition 2021 a débuté, direction la Martinique

🚦 79 bateaux, 158 skippers, 4 classes ! Le départ de la 15e édition de la #TransatJacquesVabre est lancé !

🇬🇧🚦79 boats, 158 skippers, 4 classes ! Start of the 15th edition of the #TransatJacquesVabre launched! #RouteDuCafé | @LH_LeHavre | @RegionNormandie | @cmtMartinique pic.twitter.com/Ft6FlCTTKO



— Transat Jacques Vabre (@TransatJV) November 7, 2021

De prestigieux noms au départ

La « Route du café » est lancée !Cette course au large en double, sans escale et sans assistance amènera les participants jusqu'à la Baie de Fort-de-France en Martinique, pour la première fois de la compétition. En 2021, on retrouvera quatre catégories, à savoir les Ultime (multicoques de 32 × 23 m), les Ocean Fifty (multicoques de 50 pieds), les Imoca (monocoques de 60 pieds) et les Class40 (monocoques de 40 pieds). La première nommée est donc de retour pour cette édition, elle qui était absente en 2019 pour des questions de sécurité.Une chose est sûre, dans un premier temps, les bateaux prendront la direction de l'archipel du Cap-Vert.De retour donc, les Ultime ont un parcours long de 7 500 milles en passant par l'ile de Trindade et Martin Vaz, au milieu de l’Atlantique-sud.Les cinq inscrits tenteront donc de succéder à Coville, vainqueur en 2017. En Ocean Fifty (cinq participants, dont Armel Tripon) et en IMOCA (22 inscrits, dont Yannick Bestaven, Jérémie Beyou, Charlie Dalin ou encore Samantha Davies), il faudra parcourir 5 800 milles, via l'ile de Fernando de Noronha. Pour rappel, en 2019, Gilles Lamiré et Antoine Carpentier l'avaient emporté en Ocean Fifty, alors que Charlie Dalin et Yann Eliès en avaient fait de même en IMOCA.