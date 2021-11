Voile - Transat Jacques Vabre : Gabart et Laperche terminent deuxièmes en Ultime

Les arrivées se poursuivent du côté de la Martinique, dans cette Transat Jacques Vabre. Dans la nuit de mardi à mercredi, dans la catégorie Ultime, ce sont les Français François Gabart et Tom Laperche, sur SVR Lazartigue, qui ont pris la deuxième place, derrière les vainqueurs Franck Cammas et Charles Caudrelier et juste devant le duo composé d'Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Maxi Banque Populaire XI), après 16 jours et 9 heures passés en mer. Leur deuxième place finale a été arrachée lors des 48 dernières heures de course, alors que Le Cléac'h et Escoffier sont arrivés moins d'une heure après eux.

« C'est top, on s'est bien bagarré »

Arrivé au ponton et devant plusieurs centaines de personnes, François Gabart a ainsi notamment déclaré, dans des propos rapportés par l'AFP : « C'est top, on s'est bien bagarré, on a bien navigué. Il y a un beau vainqueur devant et derrière, on s'est bien battu. C'était une course facile pour les bateaux. C'était des conditions propices à ne pas casser. La course était super belle, on a volé une grosse partie du temps, il y a du jeu. Je pleurais à la barre tellement c'était bon. Ca allait super vite. Les sensations, c'est juste extraordinaire. Ces bateaux volent sur l'eau. »



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 9h00 - Mercredi 24 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) arrivés le mardi 23 novembre à 15h16 en 16j 1h49m 16s

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) arrivés le mardi 23 novembre à 23h13 en 16j 9h 46m 11s

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) arrivés le mercredi 24 novembre à 00h06 en 16j 10h 39m 20s

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 578,6 milles de l'arrivée

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 768,6



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 349,4 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 159,06 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 215,8

4- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 706,5

5- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 718,77

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) arrivés le mardi 23 novembre à 02h54 en 15j 13h 27m 14s

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) arrivés le mardi 23 novembre à 05h22 en 15j 15h 55m 12s

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) arrivés le mardi 23 novembre à 06h42 en 15j 17h 15m 43s

4- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) arrivés le mardi 23 novembre à 20h16 en 16j 6h 49m 35s

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) arrivés le mardi 23 novembre à 20h28 en 16j 7h 1m 22s

6- Gilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA-1001 Sourires) arrivés le mardi 24 novembre à 03h28 en 16j 14h 1m 21s

7- Quentin Vlamynck-Lalou Roucayrol (Arkema 4) à 85,8 milles de l'arrivée



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 1287,2 milles de l'arrivée

2- Ian Lipinski-Julien Pulvé (Crédit Mutuel) à 23,66 milles du leader

3- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 32,24

4- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 35,88

5- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 40,9

…