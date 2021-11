Voile - Transat Jacques-Vabre : Dalin et Meilhat touchent au but, Carpentier et Santurde del Arco toujours en tête de la Class40

November 26, 2021 08:35 Deuxièmes de la catégorie Imoca remportée par Thomas Ruyant et Morgan Lagravière, Charlie Dalin et Paul Meilhat (Apivia) se rapprochent tout doucement de la ligne d'arrivée à leur tour. Chez les Class40, seule classe à ne pas connaître encore ses vainqueurs, Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del