Voile - Transat Jacques-Vabre : Coville et Rouxel sont arrivés, Beyou et Pratt aussi

November 27, 2021 09:10 Tandis qu'Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco continuent de mener la flotte chez les Class40, seule catégorie à ne pas connaître encore son vainqueur, Thomas Coville et Thomas Rouxel, 5emes chez les Ultime, ainsi que Jérémie Beyou et Christopher Pratt, 3eme des Imoca, ont coupé la ligne d'