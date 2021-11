Voile - Transat Jacques-Vabre : Cammas et Caudrelier attendus en vainqueur mardi en Martinique

Sauf mésaventure ou incident fâcheux de dernière minutes, Franck Cammas et Charles Caudrelier ont course gagnée dans la classe Ultime. Vendredi, alors que le tandem de tête de la catégorie avait encore augmenté l'écart sur ses deux poursuivants Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier (Banque Populaire XI), avec près de 350 milles (349,66 milles très précisément) d'avance au pointage de 18h00, la direction de course, via son directeur Francis Le Goff a annoncé que le Maxi Edmond de Rothschild, attendu en vainqueur en Martinique, devrait franchir la ligne d'arrivée de cette Transat Jacques-Vabre, à Fort-de-France, mardi.

Le Maxi Edmond de Rothschild va montrer la voie à une vingtaine de bateaux

Le bateau cher notamment à l'Aixois (Cammas) vainqueur de la course transatlantique en double à trois reprises (2001, 2003 et 2007) sera ainsi le premier à atteindre l'arrivée. « On a le Maxi Edmond de Rothschild pour le mardi 23 novembre à Fort-de-France, a fait savoir Le Goff. À 18 heures en Martinique, donc 23 heures heure française. Vu les allures actuelles, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus vite que ça. (Jeudi) il n'a pas pu descendre sous les 35 nœuds, Charles Caudrelier disait qu'ils étaient obligés de freiner le bateau ! » Une vingtaine de bateaux devraient ensuite emboîter le pas du Maxi Edmond de Rothschild dans les 72 heures suivantes, a toutefois précisé l'organisation. Il risque d'y avoir embouteillage dans le port de Fort-de-France.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 18h00 - Vendredi 19 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 1783,6 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 349,66 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 462,99

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 1017,57

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1454,01



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 2174,7 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 33,45 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 56,99

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 322,4

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 332,56

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 1350,4 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 76,57 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 97,81

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 160,4

5- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 161,42

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2112,4 milles de l'arrivée

2- Charles-Louis Mourruau-Andrea Fantini (Guidi) à 37,12

3- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 52,45

4- Ivica Kostelic-Calliste Antoine (Croatia Full of Life) à 64,28

5- Aurélien Ducroz-David Sineau (Crosscall) à 71,16

…