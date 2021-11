Voile - Transat Jacques Vabre : Cammas et Caudrelier remontent vers la Martinique

Pour eux, la Transat Jacques Vabre touche véritablement à sa fin. Ce mercredi, Franck Cammas et Charles Caudrelier ont été les tous premiers à tourner autour du point de passage de Trindade, du côté du Brésil. Par conséquent, le duo remonte donc désormais vers la Martinique, à savoir sa destination finale. Le pointage effectué à 18h00 montre que les deux marins, sur Maxi Edmond de Rothschild, continuent évidemment de dominer outrageusement la catégorie Ultime, avec 270,83 milles d'avance sur Armel Le Cléach et Kevin Escoffier, sur Banque Populaire XI. A priori, Cammas et Caudrelier devraient rejoindre l'arrivée d'ici une petite semaine.

Pas de changement de leader non plus pour les autres catégories

Concernant les autres catégories, pas de changement majeur à signaler. Les leaders respectifs restent d'ailleurs les mêmes. En Imoca, la flotte reste menée par Thomas Ruyant et par Morgan Lagravière sur LinkedOut. En Oceanfifty, c'est Sébastien Rogues et Matthieu Souben, sur Primonial, qui sont toujours devant. Enfin, les Class 40 sont toujours emmenés par Antoine Carpentier et par Pablo Santurde Del Arco, sur Redman, mais Jonas Gerckens et Benoit Hantzperg, sur Volvo, restent plus que jamais en embuscade.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 18h00 - Mercredi 17 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 3260,7 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 270,93 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 385,33

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 650,72

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1201,79



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 2897,5 milles de l'arrivée

2- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 74,98 milles du leader

3- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 75,46

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 183,12

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 217,24

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 2250,8 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 81,59 milles du leader

3- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 97,59

4- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 108,24

5- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 175,39

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2428 milles de l'arrivée

2- Jonas Gerckens-Benoit Hantzperg (Volvo) à 10,19 milles du leader

3- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 31,3

4- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 55,74

5- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 59,13

…