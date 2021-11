Voile - Transat Jacques-Vabre : Cammas et Caudrelier seuls au monde, changement de leaders en Imoca et en Class 40

La Transat Jacques-Vabre de voile suit son cours, mais certaines choses ne changent pas. C'est notamment le cas dans la catégorie Ultime. Encore une fois, et comme le montre d'ailleurs le pointage de 9h00, ce dimanche matin, Franck Cammas et Charles Caudrelier, sur Maxi Edmond de Rothschild, en sont plus que jamais leaders. Leur avance, sur leurs dauphins François Gabart et Tom Laperche (SVR-Lazartigue), ne cesse d'augmenter d'heure en d'heure. Ce samedi, à la même heure, elle était encore de 105,18 milles. Désormais, la voilà à 290,83 milles. Si rien ne bouge dans la catégorie Ultime, c'est également le cas dans la catégorie Oceanfifty où Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial) dominent toujours les débats.

Incertitude en Imoca et Class40

En revanche, en 24 heures, tout a bougé dans les autres catégories, à savoir Imoca mais également Class40. En Imoca, tout d'abord, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) ont rétrogradé en troisième position et laissé leur trône à un nouveau duo, à savoir Sam Davies et Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur). Pour ce qui est de la catégorie Class40, les leaders ne sont plus Nicolas Jossier et Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique), désormais troisièmes, mais bel et bien Valentin Gautier et Simon Koster (Banque du Léman). Toutefois, en raison d'écarts particulièrement infimes entre les différents premiers, et c'est peu de le dire, ces mêmes catégories ne sont clairement pas à l'abri de nouveaux changements, et même certainement très prochainement.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 9h00 - Dimanche 14 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 5039,5 milles de l’arrivée

2- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 290,83 milles du leader

3- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 407,35

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 437,72

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 709,4



IMOCA

1- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 3983,5 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 1,92 milles du leader

3- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 4,94

4- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 4,99

5- Charlie Enright-Pascal Bidégorry (11th Hour Racing Team - MALAMA) à 27,75

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 3527,7 milles de l'arrivée

2- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 44,47 milles du leader

3- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 49,18

4- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 99,46

5- Gilles Lamiré-Yvan Bourgnon (Groupe GCA - 1001 Sourires) à 99,55

…



CLASS 40

1- Valentin Gautier-Simon Koster (Banque du Léman) à 3168,7 milles de l'arrivée

2- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 0,35 milles du leader

3- Nicolas Jossier-Alexis Loison (La Manche #EvidenceNautique) à 1,76

4- Emmanuel Le Roch-Pierre Quiroga (Edenred) à 1,95

5- Luke Berry-Achille Nebout (Lamotte Module Création) à 6,16

…