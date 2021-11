Voile - Transat Jacques Vabre : Avarie pour Vauchel-Camus et Duthil, ça bouge en Class40

Coup dur pour Thibaut Vauchel-Camus et pour Frédéric Duthil. En effet, il y a quatre jours de cela, le duo sur l'Ocean Fifty Solidaires En Peloton – ARSEP a subi une avarie, lorsqu'il naviguait alors dans le Sud-Ouest de l'archipel du Cap-Vert. Le grand gennaker, soit leur voile d'avant volumineuse, s'est déchiré en deux. Une avarie qui n'a pas entraîné leur abandon mais qui risque de peser sur la fin de leur aventure. Si les deux hommes ont tenté de réparer, pendant des heures, ils devront faire avec un grand trou dans leur palette de voiles, durant les prochains jours. Malgré tout, ils restent accrochés à la cinquième place de cette catégorie, dans les derniers jours de course avant l'arrivée du côté de la Martinique, avec une arrivée prévue vers le 24 novembre à Fort-de-France.

Les Class40 ont changé de leaders

Si leur catégorie reste dominée par Sébastien Rogues et Matthieu Souben (Primonial), comme le montre le pointage de 9h00 ce vendredi matin, dans cette Transat Jacques Vabre de voile, celle des Class40 a été chamboulée. D'heure en heure, les changements de leaders font rage. A l'heure actuelle, le duo qui mène la flotte est Antoine Carpentier et Pablo Santurde Del Arco (Redman). En Imoca, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière (LinkedOut) restent en tête, mais l'écart est bien loin d'être fait. Ce qui n'est donc pas le cas de Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), toujours dans un fauteuil en Ultime.



VOILE / TRANSAT JACQUES-VABRE

Pointage de 9h00 - Vendredi 19 novembre 2021



ULTIME

1- Franck Cammas-Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) à 2031 milles de l’arrivée

2- Armel Le Cléac’h-Kevin Escoffier (Banque Populaire XI) à 400,97 milles du leader

3- François Gabart-Tom Laperche (SVR-Lazartigue) à 525,9

4- Yves Le Blévec-Anthony Marchand (Actual Ultim 3) à 1019,36

5- Thomas Coville-Thomas Rouxel (Sodebo ultim 3) à 1458,32



IMOCA

1- Thomas Ruyant-Morgan Lagravière (LinkedOut) à 2382 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin-Paul Meilhat (Apivia) à 33,26 milles du leader

3- Jérémie Beyou-Christopher Petit (Charal) à 40,4

4- Sam Davies-Nicolas Lunven (Initiatives-Cœur) à 260,8

5- Sébastien Simon-Yann Eliès (Arkea Paprec) à 287,39

…



OCEANFIFTY

1- Sébastien Rogues-Matthieu Souben (Primonial) à 1514,8 milles de l'arrivée

2- Erwan Le Roux-Xavier Macaire (Koesio) à 78,59 milles du leader

3- Sam Goodchild-Aymeric Chappellier (Leyton) à 96,38

4- Armel Tripon-Benoit Marie (Les P’tits Doudous) à 150,23

5- Thibaut Vauchel Camus-Frédéric Duthil (Solidaires en peloton) à 150,51

…



CLASS 40

1- Antoine Carpentier-Pablo Santurde Del Arco (Redman) à 2176,2 milles de l'arrivée

2- Axel Trehin-Frédéric Denis (Project Rescue Ocean) à 43,75 milles du leader

3- Charles-Louis Mourruau-Andrea Fantini (Guidi) à 45,86

4- Ivica Kostelic-Calliste Antoine (Croatia Full of Life) à 51,36

5- Jonas Gerckens-Benoît Hantzperg (Volvo) à 56,44

…