Voile - Route du Rhum : Un abandon au bout de quelques minutes de course !

Goodchild réussissait une belle saison 2022

Catastrophe pour Sam Goodchild ! Le skipper anglais de bientôt 33 ans a vu sa deuxième Route du Rhum se terminer juste après avoir commencé. Alors qu’il venait de débuter sa transatlantique à la barre de « Leyton », dans la catégorie Ocean Fifty (les deuxièmes bateaux les plus gros du plateau, derrière les Ultime) dont il faisait partie des favoris, Sam Goodchild s’est blessé et a été contraint à l’abandon. « Aujourd'hui, lors de la phase de départ de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe, la Direction de Course a été informée que Sam Goodchild s'était blessé à bord de l'Ocean Fifty Leyton.Sam sera transféré sur un canot de sauvetage SNSM. L'équipe à terre a pris le contrôle de l'Ocean Fifty Leyton », a écrit son équipe dans un communiqué, précisant que d’autres informations seraient données plus tard. Ils ne sont donc plus que 137 skippers en lice, avec l'espoir de rejoindre la Guadeloupe au plus vite.Lors de la précédente édition, Sam Goodchild avait pris le départ à la barre d’un monocoque sponsorisé par Netflix, mais il avait démâté alors qu’il était septième de sa catégorie Class40.Mais son principal objectif de l’année vient de s’arrêter bien plus tôt que prévu. Il devrait désormais viser la Transat Jacques Vabre en 2023, dont il avait terminé deuxième puis troisième lors des deux précédentes éditions.