Voile - Route du Rhum : Le départ donné mercredi à 14h15

Les skippers d'accord avec le report

C'est finalement avec trois jours, une heure et treize minutes de retard que sera donné le départ de la douzième édition de la Route du Rhum, qui relie St-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les organisateurs de la mythique transatlantique ont en effet annoncé ce dimanche que les skippers s'élanceraient mercredi à 14h15, alors que dans un premier temps, le départ était prévu pour dimanche à 13h02. Les conditions météo, annoncées dantesques pour les trois prochains jours, vont se calmer, et les 138 bateaux vont pouvoir quitter St-Malo en sécurité. « Sur ce créneau, les conditions météorologiques s’annoncent très maniables avec un vent d’Ouest d'une quinzaine de nœuds, a expliqué le directeur de course Francis Le Goff. La situation sera favorable pour la sortie de la Manche, avec une fiabilité de la prévision excellente, de plus de 90 %.» Les 38 Imoca et les 8 Ocean Fifty quitteront les bassins de Saint-Malo mardi après-midi (horaires à définir). Les Class40 et les catégories Rhum Mono et Rhum Multi emprunteront l’écluse mercredi matin.Le report du départ avait été globalement salué par les skippers, leur sécurité étant bien sûr le plus important. "On s’y attendait un peu au vu des fichiers de ce matin. Hier soir (vendredi), ça passait juste mais ce matin effectivement, c’était très compliqué. Je crois qu’une très grande majorité des skippers approuvent la décision. On allait vers une situation casse-bateaux.Décaler le départ a beaucoup de sens. C’est plutôt intelligent », avait par exemple réagi Jean-Pierre Dick (Notre Méditerranée - Ville de Nice). A noter que le report du départ a toutefois modifié le calendrier présidentiel. Emmanuel Macron, qui devrait assister au départ dimanche, ne pourra pas être présent mercredi en raison d'un agenda déjà bien rempli.