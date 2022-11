Voile - Route du Rhum : Le départ décalé à mardi ou mercredi

Les skippers ont été entendus

Changement de programme pour les 138 skippers au départ de la Route du Rhum ! Ils ne s'élanceront pas ce dimanche à 13h02 de St-Malo pour la douzième édition, comme prévu de longue date, mais plutôt mardi ou mercredi. Alors que vendredi, le départ avait été confirmé à la date prévue, malgré les prévisions des météorologistes qui annonçaient un départ musclé, et des conditions encore plus délicates lundi, les organisateurs ont finalement décidé de ne prendre aucun risque et de décaler le départ de plusieurs jours, car uneva sévir dans les prochaines heures."Donner un départ dimanche dans 20 à 25 noeuds de vent d’Ouest, était envisageable, précisent les organisateurs. Mais les derniers bulletins météo précis à 48 heures ont montré que les conditions étaient beaucoup plus dures qu’envisagées initialement, et ce dès les premières heures de course. En cause, le passage d’un front froid très actif avec des vents moyens de l’ordre de 40 noeuds et rafales supérieures à 50 nœuds, s’accompagnant d’une très forte houle soulevée par la tempête tropicale Martin. 7 mètres de creux sont prévus en Manche dès lundi." Ces dernières heures, de nombreux skippers et leurs routeurs ont fait part de leur inquiétude, et la sécurité étant le critère n°1 de l'épreuve, ils ont été entendus, et aucun risque ne sera donc pris dimanche et lundi. Les nombreux spectateurs présents sur le port malouin devront s'armer de patience, mais la fête n'en sera que plus belle si elle se déroule dans de bonnes conditions.