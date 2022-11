Voile - Route du Rhum : Le départ aura bien lieu dimanche malgré les mauvaises conditions météo

Les Class40 à l'abri ?

Après l’été indien qui a régné sur la France ces dernières semaines, l’automne est bel et bien arrivé et dimanche, ce sont des conditions difficiles qui sont annoncées sur St-Malo, où sera donné le départ de la douzième édition de la Route du Rhum. Les organisateurs ont confirmé ce vendredi que malgré la météo, le coup d’envoi de la mythique transatlantique (l’arrivée se tiendra à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe) sera donné, comme prévu de longue date, à 13h02. « C’est sous un flux de sud-ouest perturbé et instable que les 138 skippers s’élanceront à 13h02 de la pointe du Grouin ce dimanche.Etant donné l’instabilité de la masse d’air, les rafales pourront atteindre 30 nœuds. La mer sera peu agitée à agitée, avec une hauteur significative de vagues estimée entre 1 m et 1,5m et des hauteurs maximales de vagues autour de 2,5m », explique Météo Consult.Si les skippers espèrent que le départ se déroulera sans encombre, les choses pourraient se corser durant la première nuit. « Les Ultimes et Imocas pourront tenter une route vers le nord-ouest pour aller chercher au plus vite une bascule du vent après le passage d’un premier front très actif balayant le proche Atlantique d’ouest en est. Les class 40 devront faire preuve d’une grande prudence pour ménager les bateaux et il y a fort à parier que certains iront s’abriter de la forte houle d’ouest dans un port abrité de Bretagne », prévoit Météo Consult. Et lundi ? Ce sera pire ! « La situation météo se dégradera nettement. Piloté par une dépression très creuse dans le nord-ouest de l’Irlande, un front froid très actif, en lien avec un courant jet d’altitude très dynamique, balayera le proche Atlantique, d’ouest en est.Il s’agira en outre d’une mer croisée, très cassante avec la mer du vent de sud et la grande houle d’ouest venant du large. Avec le fort coup de vent prévu, les rafales tempétueuses, la mer de face parfois grosse avec des vagues possibles jusqu’à 6-7m, les conditions de course très difficiles et très périlleuses se confirment donc pour la journée de lundi. » 138 bateaux seront au départ dimanche, combien seront encore en lice lundi soir ?