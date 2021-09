Voile : Pour Paris 2024, Charline Picon passe au 49er FX

Annonce projet 2024 🤩 pic.twitter.com/wS8ekcm8yG

Picon fera équipe avec Steyaert

Charline Picon a décidé de se lancer un nouveau défi. Championne olympique en 2016 à Rio puis médaillée d’argent cette année à Tokyo en planche à voile RS:X, la native de Royan avait un choix à faire. En effet, la Fédération Internationale de voile a modifié le programme des épreuves prévues pour Paris 2024 avec le retrait de cette catégorie pour laisser la place au windfoil. Ne souhaitant pas se lancer dans cette discipline, Charline Picon a décidé d’un changement radical. Par l’intermédiaire d’un message publié sur les réseaux sociaux, la championne du monde 2014 a confirmé qu’elle va passer au dériveur 49er FX afin de préparer les épreuves des Jeux d'été de Paris 2024, qui auront lieu au large de Marseille. « Il y a un an et demi, je lançais une drôle d’idée. Le 49er FX pour l'après Tokyo, a-t-elle déclaré via son compte officiel Twitter Ça m'excitait tellement que mon coach m'a dit une fois : ‘D'abord il y a Tokyo à préparer’ et j'étais évidemment déterminée pour mon objectif. »Seule sur sa planche à voile pendant tant d’années, Charline Picon va également devoir composer avec une coéquipière. La quintuple championne d’Europe va donc faire équipe avec Sarah Steyaert, sacrée championne du monde de Laser radial en 2008 et qui a pris la cinquième place lors des Jeux d'été de Pékin en 2008. « Quelques jours après ma médaille à Tokyo, j'ai relancé... Avec Sarah Steyaert, on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas tenter l'aventure ensemble. Le défi est énorme, a confié Charline Picon. Trois ans, c'est court. Le bateau est exigeant mais super-fun. L'idée de démarrer un nouveau projet en équipage me fait vibrer, ça va être une aventure humaine incroyable, avec un Everest à gravir, mais nous sommes très motivées et déterminées. Paris 2024 est notre objectif, on ne va pas le cacher, mais on reste humble. » Un défi inédit pour la navigatrice tricolore, mais qui lui ressemble bien.