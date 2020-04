Voile : Pas de Tour Voile 2020 !

Communiqué des organisateurs du Tour Voile :

« Les organisateurs du Tour Voile ont pris acte de la décision du Président de la République française de ne pas autoriser la tenue d’événements accueillant du public avant la mi-juillet au minimum, dans le cadre de la lutte nécessaire et prioritaire contre la pandémie mondiale du COVID 19. Celle-ci empêche de facto la tenue de la 43e édition de l’évènement aux dates prévues, du 03 au 19 juillet 2020, entre Dunkerque et Nice. Après avoir échangé avec les collectivités, les partenaires et les équipages de l’épreuve, tous affectés par la crise, il apparait que les conditions d’un éventuel report de l’épreuve en 2020 ne sont malheureusement pas réunies. Le Tour Voile est donc contraint, le cœur lourd, d’annuler son édition 2020. Les organisateurs du Tour Voile tiennent à remercier particulièrement l’ensemble des membres de la grande famille de l’événement -collectivités, partenaires, sportifs, diffuseurs…- qui étaient à pied d’œuvre depuis de longs mois pour préparer cette édition, et donnent rendez-vous en décembre prochain, pour la présentation de l’édition 2021. »