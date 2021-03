Voile : Jean-Luc Denéchau nouveau président de la Fédération Française

[Officiel]

C'est avec une immense joie que j'ai la joie de vous annoncer mon élection à la présidence de la @FFVoile ! Cette victoire, je souhaite la partager avec vous car c’est d’abord la vôtre, vous qui représentez cette incroyable communauté de passionnés... Merci ! 🙏 pic.twitter.com/JMBPT70EwC

— Jean-luc Denéchau (@denechau) March 27, 2021

La revanche de Denéchau

La Fédération Française de voile a élu ce samedi son nouveau président pour les quatre prochaines années. Deux hommes étaient en course pour remplir ce rôle, le président sortant Nicolas Hénard et le président de la Ligue Ile-de-France, Jean-Luc Denéchau. Leurs listes respectives comportaient 32 personnes à parité égale d'hommes et de femmes. Il y a quatre ans, le premier cité, double champion olympique de Tornado (1988 et 1992), l’avait emporté sur un Jean-Luc Denéchau pourtant soutenu par le président sortant Jean-Pierre Champion, à la tête de l’instance pendant vingt ans (1997-2017). Cette année, le vote a débouché sur une autre issue. « Le samedi 27 mars 2021, l'assemblée générale élective de la Fédération Française de voile (FFVoile) a élu Jean-Luc Denéchau en qualité de Président pour un mandat de quatre ans », informe la FFV sur son site.La liste conduite par l’homme de 59 ans, porteur du projet « Construisons ensemble le futur de la voile », a été élue avec 57% des voix. A cette occasion, elle remporte 26 des 32 sièges au conseil d’administration. Le nouveau président de la Fédération Française de voile en est un élu depuis 2009. Parmi ces sièges, Billy Besson, quadruple champion du monde de Nacra 17 et soutien infaillible de Denéchau. « Cette victoire, je souhaite la partager avec vous car c'est d'abord la vôtre, vous qui représentez cette incroyable communauté de passionnés, de femmes et d'hommes engagés, vous qui par votre énergie, votre enthousiasme contribuez à faire naviguer des millions de Français et de Françaises », a réagi Jean-Luc Denéchau. A partir de ce jour, il a notamment l'ambition de répondre aux besoins de nombreux clubs, prestataires et licenciés.