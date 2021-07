Voile : Décès de l'ancienne véliplanchiste Lise Vidal

🖤 Elle avait représenté la France aux JO de Sydney et accompagnait les futurs talents de la voile, Lise Vidal nous a brutalement quitté ce vendredi.

Toutes nos pensées accompagnent ses proches dans cette épreuve.

📰 "Lise Vidal, la passion en partage" : https://t.co/SfpIHoum4U



Vidal avait à cœur de transmettre

La voile française est en deuil. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Française de voile (FFVoile) a confirmé le décès de l’ancienne véliplanchiste Lise Vidal à l’âge de 43 ans. Membre de l’équipe de France de planche à voile entre 1999 et 2007, la native de Marseille aura connu pour principal fait d’armes deux titres de championne d’Europe de Mistral OD en 1999 et en 2004 mais également une place de vice-championne du monde de funboard en 2011, peu de temps avant de mettre un terme à sa carrière sportive. Néanmoins, si elle avait laissé la compétition derrière elle, Lise Vidal avait à cœur de transmettre sa passion et son expérience aux futures générations. A cette fin, elle avait intégré la FFVoile dans le rôle de Cadre Technique National afin de s’occuper de la génération à même de briller lors des épreuves de voile des Jeux Olympiques de Paris en 2024, qui auront lieu dans sa ville.Si la FFVoile n’a communiqué que ce dimanche, le décès de Lise Vidal est intervenu ce vendredi des suites d’une hémorragie cérébrale. Troisième des championnats du monde de Mistral OD en 1999, elle avait également pris part aux Jeux Olympiques de Sydney l’année suivante avec une neuvième place finale. A l’issue de sa carrière, Lise Vidal avait également soutenu la lutte contre la violence dans le sport sous toutes ses formes. De plus, elle encadrait chaque année un stage 100% féminin organisé par la fédération afin de détecter les futurs talents. « C’est donc toute une génération qui a perdu un de ses ange-gardiens, a déclaré la Fédération Française de voile dans son communiqué. Sa passion, son sourire, sa gentillesse nous manquerons à tous mais son héritage, lui, perdurera avec les nombreux talents qui brilleront sur les plans d’eaux internationaux dans les années à venir. »