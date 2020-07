Vettel, Sharapova, Allemagne-Argentine : Les 3 juillet qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Naissance

Après sa victoire 6-1, 6-4, en finale face à l’Américaine Serena Williams, Maria Sharapova devient la première Russe de l’histoire à remporter le tournoi de Wimbledon, à tout juste 17 ans.Grâce à des réalisations de Thomas Müller, Miroslave Klose (x2) et Arne Friedrich, l’Allemagne corrige l’Argentine sur le score de 4-0 et se qualifie ainsi pour les demi-finales de la Coupe du Monde 2010. À l’issue de cette défaite, le contrat du sélectionneur argentin, Diego Maradona, n’est pas renouvelé.(formule 1) né en 1987C’est en 2007 que Sebastian Vettel, alors âgé de 19 ans, décroche son premier point sur un circuit de Formule 1, lors du Grand Prix des États-Unis. Transféré la même année à la Scuderia Toro Rosso, l’Allemand remporte finalement son premier Grand Prix en 2008 en Italie. Il devient par la même occasion le plus jeune pilote à remporter un Grand Prix. À partir de 2009, dans sa nouvelle monoplace aux couleurs de l’écurie Red Bull Racing, Sebastien Vettel révèle toute l’étendue de son talent. 2010 est l’année de son premier titre de champion du monde, un titre acquis en établissant une nouvelle fois un record de précocité. Viennent ensuite les années de la confirmation avec trois nouveaux titres de champion du monde en 2011, 2012 et 2013. Avant lui, seuls l’Argentin Juan Manuel Fangio et son compatriote Michael Schumacher avaient réussi une telle performance.(boxe) décédé en 1977Eugène Criqui que l’on surnomme la « Gueule de fer » ou encore « mâchoire de fer », est un boxeur français ayant combattu dans les années 1920. Il est connu pour avoir été champion du monde en 1923 après sa terrible blessure lors de la Première Guerre mondiale. Son palmarès est de 99 victoires en 130 combats.