Vergne condamné pour comportement anti-sportif

Sacré champion du monde à l’occasion de la dernière course de la saison à New York, Jean-Eric Vergne n’en a pas moins vécu un week-end mouvementé. Tout particulièrement samedi lorsqu’il a dû se contenter de la 15e place de la première course, marquée par un spectaculaire accident dès le deuxième tour.

Relégué en fin de peloton, le Français a alors demandé par radio à son équipe d’ordonner à son coéquipier André Lotterer, dont la voiture avait été abîmée, de s’arrêter en piste afin d’obliger la voiture de sécurité à intervenir et lui permettre de remonter plus facilement. Des requêtes restées vaines qui n’ont pas été du goût des commissaires de course, qui l’ont condamné à une journée de travaux d’intérêt général pour comportement anti-sportif.

"Le pilote de la voiture #25 a déclaré reconnaître que ses messages pouvaient être mal compris. Il a reconnu, avec le recul, que ces messages étaient inappropriés, d'autant qu'ils ont été exprimés sur un canal ouvert au public via l'E-App, dont il était conscient qu'il pouvait être surveillé par la direction de course, ont-ils justifié dans un communiqué. Les commissaires ont noté le fait que l'ingénieur de la voiture #25 n'a pas répondu aux messages de M. Vergne. Les commissaires acceptent l'explication de M. Vergne, mais un sportif de haut niveau a l'obligation d'agir de manière fair-play et correcte et d'être un modèle pour les autres pilotes à tous les niveaux du sport automobile."