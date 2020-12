Vendée Globe/Davies : « Tout dans le bateau a volé »

Davies : "J’ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire"

Quelques heures après Sébastien Simon (Arkea Paprec), un autre bateau du Vendée Globe a rencontré un OFNI mercredi soir, peu après avoir franchi le Cap de Bonne-Espérance. Il s’agit de Sam Davies, la skipper d’Initiatives-Cœur, qui était dans le Top 10 avant son accident. Un accident qu’elle a raconté lors de la vacation du jour. « J’avançais entre 15 et 22 nœuds (entre 28 et 41jm/h, ndlr) sur une mer compliquée.J’ai volé, tout dans le bateau a volé, y compris mon dîner. C’était violent, je me suis fait mal. J’ai tout affalé tout de suite pour arrêter le bateau. J’ai tapé un OFNI, je ne sais pas ce que c’était. Je suis allée directement regarder tout autour de la quille, je savais tout de suite que ce n’était pas le foil mais la quille. »Sam Davies (46 ans), qui participe à son troisième Vendée Globe (4eme en 2009, abandon en 2013), a immédiatement pris la direction du Nord pour retrouver une mer moins agitée et constater les dégâts au lever du jour. Et ils sont importants : « Toutes les cloisons longitudinales dans le puits de quille sont fissurées. C’est là que le choc a été amorti. J’ai fait des checks, j’ai l’équipe à terre en standby qui travaille avec les architectes. Là je dois me mettre à l’abri, j’avance vers Cape Town très doucement. Je suis à 310 milles du cap de Bonne-Espérance (570km, ndlr). J’ai fait des contrôles avec l’équipe. Le choc a déplacé le soufflet de vérin de quille qui fait l’étanchéité entre le puits de quille et le vérin.C’était le plus important. J’ai volé dans le bateau mais j’ai eu de la chance parce que ça aurait pu être pire, mais j’ai mal aux côtes. » Désormais treizième du classement, juste devant son compagnon Romain Attanasio (Pure West Western), Sam Davies espère pouvoir réparer les importants dégâts pour poursuivre sa route.