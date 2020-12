Vendée Globe : Un OFNI heurté par Sébastien Simon

Foil tribord endommagé sur ARKEA PAPREC

Ce matin à 9h20 HF, ARKEA PAPREC a heurté un OFNI. Ce choc a entraîné des dégâts importants sur le foil tribord. La situation est prise en main par le skipper et son équipe à terre. Sébastien n’est pas blessé. ▶️ https://t.co/TNoF1bmcEx pic.twitter.com/1jGj8yURxk

— Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 2, 2020

Que des dégâts matériels pour Sébastien Simon

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Mercredi 2 décembre 2020

Abandons :

Les OFNI (Objet Flottant Non Identifié) sont le cauchemar des skippers engagés sur le Vendée Globe. Alors que Maxime Sorel (V and B-Mayenne) et, surtout, Jérémie Beyou (Charal) ont déjà été victimes d’avaries en raison de ce phénomène, Sébastien Simon a communiqué ce mercredi matin à son équipe être la dernière addition à cette liste. Quatrième de la course, avec un retard de 436,8 milles nautiques sur le leader Charlie Dalin (Apivia) au pointage de 9h00, le skipper d’Arkéa Paprec a confirmé auprès de son équipe et de la direction de course avoir été touché au niveau du foil tribord à 9h20, heure française.Le foil tribord en lui-même est touché tout comme la cale basse, le point de jonction entre la coque du bateau et le foil en lui-même, et le puits de foil, structure dans laquelle le foil traverse la coque. Pour ces deux derniers éléments, Sébastien Simon a confirmé qu’ils ne sont plus solidaires du bateau. Alors qu’il fait son maximum pour préparer son bateau endommagé à affronter une mer fort et un vent soutenu prévus dans les heures à venir, le skipper d’Arkéa Paprec a rassuré ses proches en confirmant qu’il n’avait pas été blessé lors de cet accrochage avec un OFNI. Toutefois, il pourrait devoir gérer une voie d’eau dans sa coque, dont l’étendue n’est pas encore définie.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 232,56 milles du leaderLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 253,24Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 436,8Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 464,61Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 474,25Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 480,71Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 513,58Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 545,65Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 569,81Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau après 22 jours de course* bateau équipé de foils