Vendée Globe : Un anticyclone qui change tout à l'avant, Bestaven en tête

Une belle bataille pour la troisième place

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 09h00 (heure française) - Samedi 26 décembre 2020

Abandons :

On peut être à l'avant du Vendée Globe et être en difficulté. A cause d'un anticyclone qui ne cesse de se décaler vers l'Est le long de la zone d'exclusion Antarctique, il n'y a que très peu de vent pour la tête de la flotte et donc énormément d'ennuis. Dans le Pacifique sud, les marins sont obligés de prendre des paris, parfois sans pouvoir les tenir. C'est le cas de Charlie Dalin. Il avait décidé d'affronter cette dépression mais a finalement renoncé pour remettre le cap vers le sud. Cette manœuvre lui a fait perdre la tête de la course au profit de Yannick Bestaven. Un nouvel échange de place a eu lieu entre le duo de tête.Mais vu l'instabilité de la situation, il n'est pas impossible qu'un nouveau changement se produise dans la journée. Dans les jours à venir, le premier qui arrivera à accélérer pourra faire une très belle opération. Ce samedi matin, la vitesse moyenne du top 10 était inférieure à 8 nœuds (15 km/h).Et encore, cette moyenne a été relevée par Thomas Ruyant, le 10eme et seul skipper actuellement au-dessus des 12 nœuds. A l'approche du Point Nemo, il est actuellement bien plus au Nord que le reste du peloton qui le devance.Dans cette meute qui tente de filer sur les eaux du Pacifique, Maxime Sorel a réalisé une belle remontée en gagnant trois places en moins de 24 heures. Il est désormais septième mais ce rang ne fait que le rapprocher des problèmes causés par l'anticyclone.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 30,93 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 251,43Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 251,79Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 274,74Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 290,18Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 308,46Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 308,8Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 310,74Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 323,11Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils