Vendée Globe : Thomas Ruyant récupère la deuxième place

Jean Le Cam a la tête d'un trio qui a une trajectoire plus septentrionale, Alex Thomson est arrivé au Cap

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Samedi 5 décembre 2020

Abandons :

La nuit a été loin de porter conseil à Louis Burton. Celui qui était jusque-là deuxième de la course a perdu énormément de terrain depuis le dernier pointage. Sa vitesse moyenne de 6,3 nœuds l'a contraint à céder son statut de dauphin à Thomas Ruyant. Le skipper de Bureau Vallée 2, désormais 3eme, a essuyé une mer particulièrement agitée et a peut-être eu besoin de régler quelques problèmes techniques. Les difficiles conditions météorologiques qui règnent sur le sud de l'Océan Indien n'ont épargné personne.Le skipper d'Apivia reste quand même solidement accroché à sa première place et se rapproche des Iles Kerguelen.Derrière le trio de tête, Yannick Bestaven et Damien Seguin sont au coude à coude. Au pointage de 5h du matin, ce dernier avait pris l'ascendant sur Maître Coq IV mais il n'y a que 7,09 milles d'écart entre les deux bateaux.Benjamin Dutreux et Boris Herrmann sont dans son sillage. Ce trio se tient en 100 milles. A noter que dans le même temps, Alex Thomson est arrivé au Cap pour officialiser son abandon alors que Samantha Davies est en passe d'y arriver pour juger des réparations nécessaires sur son monocoque.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 197,87 milles du leaderLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 204,66Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 350,4Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV*) à 357,49Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 396,31Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 464,64Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 500,77Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 536,82Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 552,78Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course* bateau équipé de foils