Vendée Globe : Seguin nouveau troisième

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Mardi 29 décembre 2020

Abandons :

Auteur d'une belle remontée durant la nuit, Thomas Ruyant (LinkedOut) a perdu sa troisième place du Vendée Globe pendant la journée de mardi, au profit de Damien Seguin (Groupe Apicil), sur le podium au pointage de 18h00. "J’ai réussi à sortir du groupe. Je suis content, s'est réjoui le skipper lors d'une vacation. Le bateau marche fort. Une fois que tu as trouvé le bon réglage, que tu as choisi la bonne combinaison de voiles, tu ne peux pas faire grand-chose de plus. Tu programmes quelques manœuvres notamment des prises de ris et il ne faut pas les rater ! Mais je me suis bien placé et j’ai réussi à aller vite. J’ai le bateau pour ça.Mais c’est vraiment ce que je vais essayer de faire. Il me faut encore environ sept jours pour y arriver. Ce sera pour dimanche ou lundi, je pense." Devant lui, on retrouve toujours Yannick Bestaven (Maitre Coq IV), leader avec 168 milles d'avance sur Charlie Dalin (Apivia), qui a été un peu ralenti en raison d'un problème de cale basse de foil. Derrière, c'est toujours aussi serré, avec seulement 87 milles d'écart entre le troisième et la septième.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 167,9 milles du leaderDamien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 230,25Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 237,96Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 254,94Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 300,41Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 313,69Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 317,58Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 357,07Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 374,7Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils