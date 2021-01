Vendée Globe : Seguin désormais deuxième mais Bestaven creuse l'écart

On n’arrête plus Damien Seguin ! L’ancien double champion paralympique de voile continue sa remontée dans le dernier quart de course du Vendée Globe. Le skipper de Groupe Apicil, qui a pris la troisième place des mains de Thomas Ruyant (LinkedOut) au pointage de 9h00 ce mercredi, a une nouvelle fois gagné une place au classement de la course. En effet, au pointage de 18h00, Damien Seguin a délogé Charlie Dalin (Apivia) de la deuxième place grâce à une option différente, plus proche de la zone d’exclusion des glaces, qui s’avère payante.

Bestaven consolide sa première place

Toutefois, devant lui, Yannick Bestaven ne semble pas décidé à ralentir. Le leader du Vendée Globe, à la barre de Maître CoQ IV, compte désormais plus de 280 milles nautiques d’avance sur son plus proche poursuivant. Il faut dire que la proximité d’un anticyclone a ralenti une partie de la flotte, notamment Charlie Dalin qui a vu sa vitesse faiblir très nettement dans l’après-midi ce mercredi. Le Top 10 du Vendée Globe est resté essentiellement inchangé même si, malgré un monocoque MACSF endommagé, Isabelle Joschke a su remonter au neuvième rang aux dépens de Maxime Sorel (V and B-Mayenne).



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Mercredi 6 janvier 2021

1- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 6 006,17 milles de l'arrivée

2- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 280,14 milles du leader

3- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 284,71

4- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 298,24

5- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 392,11

6- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 454,88

7- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 512,82

8- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 573,48

9- Isabelle Joschke (ALL/MACSF) à 630,28

10- Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 642,22

...



Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :



- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes

- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes

- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heures



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de course

Fabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course



* bateau équipé de foils