Vendée Globe : Sébastien Simon (Arkéa Paprec) abandonne

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 12h00 (heure française) - Vendredi 4 décembre 2020

Abandons :

« Avec l’équipe, nous avons beaucoup réfléchi aux réparations possibles. Mais pour les envisager, il fallait sacrifier mon foil, le découper. C’est une pièce hyper massive de 300 kilos. Puis il aurait ensuite fallu réparer la coque par l’extérieur et sur le pont pour rendre étanche le puits de foil. Pour ça, je n’avais pas d’autre choix que de me dérouter vers Cape Town. Ces réparations s’annonçaient très compliquées. Probablement, quatre à cinq jours de travail sans compter la réparation de la cloison et un problème que j’ai découvert sur mon manchon de palonnier arrière qui génère une deuxième voie d’eau… La météo pour mon arrivée à Cape Town était très défavorable,Je ne peux pas continuer. Je ne pensais pas m’arrêter là, j’étais 4eme du Vendée Globe. Je pensais bien réussir à faire quelque chose sur ce Vendée ! J’ai donné tout ce que j’avais. J’y ai mis beaucoup de passion et d’énergie, j’avais envie d’y arriver. L’aventure s’arrête là. Je suis désolé pour tout le monde. Tous mes partenaires m’ont soutenu jusqu’au bout. Tout ça ne me donne qu’une seule envie : repartir, être présent dans quatre ans. C’était une superbe expérience, une opportunité unique. Merci vraiment à tous de m’avoir permis de réaliser ce beau projet avec ce beau bateau », a réagi le skipper après avoir pris la décision d'abandonner. Il ne reste donc plus que 29 skippers en couse, en espérant que Samantha Davies (Initiatives-Coeur), qui a elle aussi heurté un OFNI mercredi, ne soit pas contrainte de prendre la même décision.Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 142,48 milles du leaderThomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 376,05Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 374,84Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 386,85Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 396,31Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 451,94Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 457,87Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 550,84Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 557,7Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 de course* bateau équipé de foils