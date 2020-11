Vendée Globe : Ruyant réduit un peu l'écart sur Dalin, Escoffier et Le Cam se rapprochent

Escoffier, solide troisième

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 05h00 (heure française) - Dimanche 29 novembre 2020

Abandons :

Début ce lundi de la quatrième semaine de course sur le Vendée Globe et la victoire qui continue de tendre les bras à Charlie Dalin (Apivia). Passé aux commandes de la flotte une semaine plus tôt, le Havrais, qui participe à son tout premier tour du monde en solitaire, a très vite pris le large en tête. Ce lundi, au pointage de 5h00, le skipper de 36 ans possédait d'ailleurs une très large avance sur son poursuivant immédiat Thomas Ruyant (LinkedOut). Toutefois, ce dernier a légèrement réduit l'écart.Paradoxalement, derrière, cela se rapproche également. Ainsi, Kevin Escoffier (PRB) comptait désormais un débours de 274 milles sur le dauphin.Jean Le Cam (Yes We Cam !) était descendu sous les 300 milles également, par rapport à Dalin.Pour Alex Thomson (Hugo Boss), de nouveau contraint de jeter l'éponge (pour la 3eme fois en cinq participations), samedi, la course est terminée. Le Britannique qui avait démarré très fort ce Vendée Globe 2020-2021, continue de se dérouter vers Le Cap. Quant à Jérémie Beyou (Charal), il a passé l'équateur lundi matin, dix jours après Thomson.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 244,87 milles du leaderKevin Escoffier (FRA/PRB*) à 274,68Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 295,57Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 320,72Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 335,53Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 352,63Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 387,24Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 454,05Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 514,19Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de course* bateau équipé de foils