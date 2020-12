Vendée Globe : Ruyant et Bestaven toujours au coude-à-coude

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Mercredi 16 décembre 2020

Abandons :

Pas de gros changement pendant la nuit sur le Vendée Globe. Thomas Ruyant est toujours en tête de la flotte, avec une très courte avance (8,06 milles) sur Yannick Bestaven. Les skippers de LinkedOut et Maître Coq IV sont toujours au sud de l'Australie, au coude-à-coude, avec une avance sur l'ancien leader Charlie Dalin (Apivia), victime d'un problème de foil, qui continue d'augmenter. "J’ai eu quelques infos sur le problème de Charlie, c’est malheureux car on était un bon petit groupe, mais il n’est pas loin derrière, je sais qu’il a la niaque, a raconté Ruyant lors de la vacation nocturne. Il saura revenir et les écarts ne sont pas dingues, la course est encore longue. Je suis content d’être en tête à mi-tour du monde. Yannick (Bestaven) est très l’aise dans ces conditions, il a l’air d’aller plus vite que moi. C’est un bon compagnon de route pour se jauger. On s’est eu à la VHF, on s’est croisé à 7 milles, c’était marrant de discuter…C’est la première fois que j’arrive dans les Cinquantièmes. Il y a quatre ans, je m’étais arrêté en Nouvelle-Zélande, je ne suis jamais allé aussi sud et ça caille dans le Sud. "Mais le 20eme, Manuel Cousin (Groupe Sétin) est très loin, à plus de 600 milles, dernier d'un groupe de six.Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 8,06 milles du leaderCharlie Dalin (FRA/Apivia*) à 162,83Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 438,86Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 450,28Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 455,4Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 456,84Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 459,71Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 563,42Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 586,59Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils