Vendée Globe : Ruyant est le nouveau leader

Bestaven : "Je ne disais rien à personne, mais ça me prenait la tête"

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Mardi 15 décembre 2020

Abandons :

En tête du Vendée Globe depuis le 23 novembre, Charlie Dalin a dû céder sa place durant la nuit ! Le skipper d'Apivia a indiqué lundi soir qu'il rencontrait un problème avec son foil bâbord, et sa vitesse a considérablement ralenti, si bien qu'il ne naviguait plus qu'à 5,3 noeuds de moyenne ces dernières heures. C'est finalement Thomas Ruyant (LinkedOut) qui en a profité pour lui chiper la première place, lui qui avance actuellement plus de trois fois plus vite. Ce n'est d'ailleurs même pas Dalin qui occupait la deuxième place au pointage de cinq heures, mais Yannick Bestaven (Maitre Coq IV). Les trois hommes naviguent côte-à-côte, dans un espace de 8 milles au sud de l'Australie."Cela fait une semaine que j’ai une déchirure sur mon J2, ça m’handicapait. J’ai profité ce matin car il y avait un peu moins de vent et moins de mer pour monter tout là-haut et mettre un patch. Je suis en nage mais heureux ! Ça me prenait la tête depuis des jours, je voyais bien que j’avais une déchirure, je ne pouvais pas utiliser mon J2. J’avais mon petit gennaker, mais plus la voile tout terrain pour être tranquille.C’est chouette ! J’ai dû m’arrêter une heure et demie, plein de vent arrière à 5 nœuds. Champagne ! je ne disais rien à personne, mais ça me prenait la tête !", a confié Bestaven lors de la vacation nocturne. Derrière, un groupe de cinq est toujours à la poursuite du trio de tête, mais rappelons que les skippers qui sont allés secourir Kevin Escoffier (PRB) il y a deux semaines n'ont toujours pas récupéré le temps perdu. Le jury international devrait statuer prochainement.Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 2,46 milles du leaderCharlie Dalin (FRA/Apivia*) à 8,29Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 346,12Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 355,65Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 356,4Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 377,73Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 378,18Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 436,5Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 483,56Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils