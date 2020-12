Vendée Globe : Ruyant a franchi le Cap de Bonne-Espérance

Où et quand Escoffier sera-t-il débarqué ?

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Mardi 1er décembre 2020

Abandons :

Alors que les 24 dernières heures ont été chamboulées par les opérations de sauvetage de Kevin Escoffier (PRB), la course a repris ses droits sur le Vendée Globe. Après le leader Charlie Dalin (Apivia) lundi peu avant minuit, c'est Thomas Ruyant (LinkedOut) qui a franchi le Cap de Bonne-Espérance 14 heures et 30 minutes plus tard. Au pointage de 18h00, le dauphin comptait 217 milles de retard sur le leader, et le troisième, Louis Burton (Bureau Vallée 2) était à 37 milles de Ruyant. Derrière, le classement est très serré. En effet,Si bien qu'il n'y a que 80 milles d'écart entre le quatrième et le dixième, et que Damien Seguin (Groupe Apicil) a "profité" des péripéties de la nuit pour prendre la cinquième place.Comme le veut le règlement,, comme le précise le site du Vendée Globe. Mais cela va prendre un peu de temps avant que le Jury International ne prenne sa décision. Kevin Escoffier, quant à lui, doit être débarqué au plus vite, mais aucune décision n'a encore été prise. Il pourrait être récupéré par une frégate de la marine française près des îles Kerguelen, mais pas avant lundi prochain, ou alors par un navire marchand du Libéria qui se dirige actuellement vers Singapour.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 217,64 milles du leaderLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 254,1Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 411,45Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 419,4Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 432,28Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 452,6Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 464,02Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 474,72Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 491,83Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau après 22 jours de course* bateau équipé de foils