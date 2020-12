Vendée Globe : Roura encore victime d'une avarie de quille !

Roura va-t-il pouvoir continuer cette fois ?

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Samedi 26 décembre 2020

Abandons :

Si Alan Roura (La Fabrique) se croyait à l'abri d'une nouvelle mésaventure, il a malheureusement dû rapidement déchanter.Comme la première fois, c'est de nouveau une fuite d'huile au niveau de l'un des deux vérins hydrauliques du bateau de Roura qui est venu freiner son élan alors que le jeune navigateur, actuellement quinzième du classement, venait de pénétrer dans l'océan Pacifique, abordant ainsi officiellement la seconde moitié de son tour du monde en solitaire.Mais à peine le temps de célébrer Noël pour Roura queLe marin, loin d'être le premier venu en dépit de ses 27 ans seulement, a su éviter le pire en bloquant la quille dans son axe.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 27,49 milles du leaderJean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 277,69Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 278,56Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 302,07Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 323,26Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 339,05Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 344,31Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 354,34Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 369,74Alan Roura (FRA/La Fabrique) à 2014,74Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils