Vendée Globe : Resserrement en tête

Grosse bataille pour la 4eme à la 8eme place

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Samedi 12 décembre 2020

Abandons :

Il y a 24 heures, Charlie Dalin (Apivia) comptait encore 165 milles d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut) en tête du Vendée Globe. Mais ce samedi matin, son avance a fondu de quasiment la moitié, et n'est plus que de 71 milles. Pris dans une zone sans vent alors qu'il va prochainement franchir la longitude du Cap Leeuwin, au sud-ouest de l'Australie, le skipper était un peu désabusé lors de la vacation nocturne : «J’ai perdu 16 milles par heure hier. Quand on sait qu’on se bat pour gagner le moindre mille, c’est dur à avaler. Je sais qu’on suppute sur mes problèmes techniques. Mais ça n’a été qu’un problème technique de pas de vent. Apivia va bien .» Yannick Bestaven (Maître Coq IV) est quant à lui troisième, à seulement 13 milles de Ruyant. Les deux skippers sont actuellement un tout petit peu plus au nord que Dalin.Derrière, la bataille fait rage pour la 4eme à la 8eme place, avec cinq skippers qui se tiennent en 37 millesBenjamin Dutreux (Omia-Water Family) et Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) ont également une trajectoire équivalente, alors que Louis Burton (Bureau Vallée 2) est sur la même ligne que les quatre autres, mais plus au Sud. Loin derrière, seul Ari Huusela (Stark) n'a pas encore franchi le Cap de Bonne-Espérance mais cela devrait arriver dans la matinée.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 71,22 milles du leaderYannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 84,24Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 211,15Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 212,53Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 215,46Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 231,58Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 248,76Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 300,58Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 387,74Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils