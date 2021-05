Vendée Globe : Prochain départ le 10 novembre 2024, Bestaven pas sûr d’y être

31 des 33 skippers du 9e Vendée Globe étaient là, aux @lessables, pour la cérémonie de clôture qui a vu @YannickBestaven (Maître-CoQ) recevoir l’hommage au vainqueur, et qui a aussi connu une belle annonce : la 10e édition partira le 10 novembre 2024.

Bestaven : "J’ai envie de retourner sur l’eau, mais sur le Vendée Globe ? Je ne sais pas encore, on verra"

Deux mois et 18 jours après l’arrivée du dernier skipper de l’édition 2020-21, la cérémonie de clôture de la course autour du monde sans escale et sans assistance s’est déroulée samedi aux Sables d’Olonne, en présence de 31 des 33 skippers au départ, et le grand vainqueur, Yannick Bestaven (Maitre Coq), a reçu son trophée. Il avait auparavant apposé l’empreinte de ses mains sur une plaque sur le Remblai du port vendéen.En espérant que cette fois, la fête sera totale, en présence du public. Une fête populaire qui a manqué lors de l’édition 2020-21, mais les organisateurs du Vendée Globe vont tenter de célébrer les skippers le samedi 25 septembre lors d’une grande célébration en public, si les conditions sanitaires le permettent.« Nous maintenons le cap : il y aura bien un Vendée Globe en 2024 ! Et si tout va bien, le départ sera donné le dimanche 10 novembre 2024 à 13h02. Nous sommes extrêmement frustrés d’avoir organisé ce Vendée Globe avec beaucoup de huis clos, avec monsieur le maire, les partenaires, nous nous donnons rendez-vous le samedi 25 septembre pour fêter, si les conditions le permettent, avec tout le public, nos héros du Vendée Globe 2020-2021 », a déclaré Yves Auvinet, président du Vendée Globe. Yannick Bestaven défendra-t-il son titre en 2024 ? C’est trop tôt pour le dire, selon lui : «La deuxième était d’avoir un partenaire, qui m’a fait confiance ainsi qu’à mon équipe. Et, au fil de la course, les ambitions sont venues. Je ne me suis jamais dit que je tenais la victoire : il y avait tellement de rebondissements ! Il n’y a qu’une fois la ligne d’arrivée franchie que j’ai su que je la tenais. J’ai envie de retourner sur l’eau, mais sur le Vendée Globe ? Je ne sais pas encore, on verra. » Nul doute qu’on en saura plus rapidement…