Vendée Globe : Près de 300 milles d'avance pour Dalin

Sam Davies raconte le Sud

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Dimanche 29 novembre 2020

Abandons :

Avec le passage de l'équateur de la lanterne rouge Jérémie Beyou (Charal), toute la flotte du Vendée Globe est désormais dans l'Hémisphère Sud ! Mais Beyou est situé à plus de 3000 milles du leader, Charlie Dalin (Apivia) qui continue de faire cavalier seul.Kevin Escoffier (PRB) et Jean Le Cam (Yes we Cam !) sont à la lutte pour la troisième place, et au dernière pointage, c'est le plus jeune des deux qui était sur le podium. Le skipper italien Giancarlo Pedote (Prysmian Group) a quant à lui chipé la dixième place à Sam Davies (Initiatives-Coeur)."J’ai passé ma première vraie nuit dans les océans du Sud, dans les conditions qui règnent derrière le front, a raconté Davies dans sa vacation du jour. La température de l'air est de 10°C. Quand la brise passe pour la première fois de 25 à 40 au milieu de la nuit, on est pris par surprise ! Initiatives-Cœur s'est couché sur le côté avec une belle vague qui déferlait sur le bateau. La nuit est finie, je n’ai rien cassé et la vitesse moyenne du vent commence à baisser... Plus tard, je devrais pouvoir mettre une plus grande voile et aller un peu plus vite. Les albatros qui planent dans mon sillage s'amusent ! En attendant, je vais mettre une paire de chaussettes plus épaisses car mes pieds sont glacés ! "Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 298,48 milles du leaderKevin Escoffier (FRA/PRB*) à 325,81Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 326,37Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 370,97Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 386,88Sébastien Simon (FRA/Arkéa Paprec*) à 401,48Boris Herrmann (ALL/Seaexplorer-Yacht Club de Monaco*) à 425,79Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 496,26Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 548,48Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran après 20 jours de course* bateau équipé de foils