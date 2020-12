Vendée Globe : Première place toujours plus solide pour Charlie Dalin

Charlie Dalin ne dévie pas de sa trajectoire. A la barre d’Apivia, le leader du Vendée Globe a conforté sa position en reprenant une vingtaine de milles sur Thomas Ruyant. Au pointage de 18h00 ce samedi, LinkedOut compte un retard qui s’établit désormais à un peu moins de 233 milles. Même situation pour Louis Burton (Bureau Vallée 2) qui frise les 274 milles de retard sur le leader du tour du monde en solitaire. Quatrième, Damien Seguin (Groupe Apicil) a perdu moins de terrain sur Charlie Dalin, avec un débours de 358 milles en cette fin d’après-midi.

Joschke fatiguée mais désormais neuvième

L’essentiel des positions n’a pas bougé au sein du Top 10 de ce Vendée Globe 2020-2021. En effet, Yannick Bestaven (Maître CoQ IV), Jean Le Cam (Yes We Cam !), Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) et Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) qui restent bien accrochés à leur place au classement. Toutefois, Isabelle Joschke a pu grimper d’un rang au détriment de Giancarlo Pedote (Prysmian Group). Mais la navigatrice franco-allemande ne cache pas que la course est exigeante. « Moralement, ce n'est vraiment pas facile tous les jours. Avec la fatigue, les difficultés donnent du découragement, a confié la skipper de MACSF au site officiel du Vendée Globe. Mais entre deux sessions de bricole, j'ai trouvé l'énergie pour faire avancer vite mon bateau. »



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Samedi 5 décembre 2020

1- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 15 863 milles de l'arrivée

2- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 232,93 milles du leader

3- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 273,87

4- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 358,05

5- Yannick Bestaven (FRA/Maître Coq IV*) à 358,64

6- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 399,37

7- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 471,67

8- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 509,6

9- Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 551,04

10- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 557,62

...



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur) : quille endommagée après 26 jours de course



* bateau équipé de foils