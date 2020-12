Vendée Globe : Première place conservée par Bestaven devant Dalin et Ruyant

Yannick Bestaven tient bon. Le skipper de Maître CoQ IV a su conserver la tête du Vendée Globe et répondre au retour en force de Charlie Dalin (Apivia) et Thomas Ruyant (LinkedOut), qui pointent respectivement à 47 et 121 milles du leader du Vendée Globe. A noter que le dauphin de Yannick Bestaven a pris le temps d’aller vérifier la réparation effectuée au niveau de la cale basse de foil alors que le trio de tête navigue au sud de l’Ile Campbell et subissant un anticyclone installé sur le sud de la Nouvelle-Zélande qui impose des trajectoires plus proches de la zone des glaces, dont la limite a été récemment abaissée par la direction de course à la suite des dernières observations par satellite.

Herrmann s’installe à la quatrième place

Derrière un trio de tête très resserré, la lutte pour la quatrième place fait tout aussi rage. En effet, Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) a dépossédé Jean Le Cam (Yes We Cam !) de la position au pied du podium. Le « Roi Jean » compte 45 milles de retard sur l’Allemand au pointage de 18h00 ce samedi. L’autre changement de position au sein du Top 10 concerne la sixième place avec Benjamin Dutreux (Omia-Water Family) qui a dépassé Damien Seguin (Groupe Apicil) et qui compte dix milles d’avance sur l’ancien médaillé paralympique. Louis Burton (Bureau Vallée 2), toujours ralenti par un pilote automatique en panne, reste huitième devant Isabelle Joschke (MACSF), qui ne peut plus compter sur son hydrogénérateur pour recharger ses batteries, et Giancarlo Pedote (Prysmian Group), toujours dixième.



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Samedi 19 décembre 2020

1- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 11 191,8 milles de l'arrivée

2- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 47,11 milles du leader

3- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 121,22

4- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 330,89

5- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 375,59

6- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 379,06

7- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 389,89

8- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 494,76

9- Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 498,77

10- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 522,43

...



Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :



- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes

- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes

- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heures



Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de course

Fabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course



* bateau équipé de foils