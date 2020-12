Vendée Globe : Les écarts sont réduits à tous les échelons de la course

La donne a définitivement changé en tête du Vendée Globe. Après plusieurs jours à la première place, Charlie Dalin (Apivia) a cédé le commandement à Thomas Ruyant (LinkedOut). « Charlie a modifié sa trajectoire afin de profiter de conditions favorables pour effectuer la réparation de la cale basse du foil bâbord et celle-ci s’est bien déroulée, a déclaré Antoine Carraz, membre de l’équipe de Charlie Dalin dans des propos recueillis par le site officiel du Vendée Globe. L’objectif est maintenant de valider la réparation dans les heures qui viennent afin de passer plus sereinement dans l’océan Pacifique. Nous restons donc prudents et attentifs face à ces prochaines heures, qui s’annoncent cruciales pour la suite de la course de Charlie. » S’il tient la première place, Thomas Ruyant ne peut compter que sur une marge d’un peu moins de neuf milles sur Yannick Bestaven (Maître CoQ IV).

Le Cam quatrième, Seguin recule

Si la lutte pour la première place est âpre, il est en de même derrière le trio de tête. Naviguant le long de la limite de la zone d’exclusion des glaces, Jean Le Cam (Yes We Cam !) a repris la quatrième place mais les écarts sont plus réduits que jamais. Le « Roi Jean » compte à peine plus de trois milles d’avance sur Louis Burton (Bureau Vallée 2), cinq sur Benjamin Dutreux (Omia-Water Family), dix sur Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) et douze sur Damien Seguin (Groupe Apicil). Ce dernier est un des grands perdants de cette journée de mardi, lui qui était tout proche du pied du podium et pointe désormais au huitième rang dans ce peloton où les mouvements risquent d’être nombreux dans les heurs et jours à venir.



VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 18h00 (heure française) - Mardi 15 décembre 2020

1- Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 12551,8 de l'arrivée

2- Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 8,83 milles du leader

3- Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 127

4- Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 433,23

5- Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 436,62

6- Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 437,55

7- Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 443,5

8- Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 445,62

9- Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 522,61

10- Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 560,72

Abandons :

Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de course

Alex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de course

Kevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de course

Sébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de course

Samantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de course

Fabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course



* bateau équipé de foils