Vendée Globe : Les écarts se réduisent à l'approche du cap Leeuwin

Au pied du podium, Le Cam et Seguin se livrent une belle bataille

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 5h00 (heure française) - Dimanche 13 décembre 2020

Abandons :

Plus on se rapproche de l'Australie, moins les écarts sont importants à la tête du Vendée Globe. Si Charlie Dalin devrait être le premier marin à passer le Cap Leeuwin, son avance y sera très maigre. Ce dimanche, c'est le trio de tête qui devrait passer en quelques heures au niveau de la pointe sud-ouest de l'Australie, le deuxième grand cap de la course qu'il faut laisser à babord.Le skipper d'Apivia à 62,45 milles d'avance sur Thomas Ruyant qui est à la lutte avec un Yannick Bestaven très rapide. A bord de Maître CoQ IV, le Français a parcouru 404,8 milles lors des 24 dernières heures. Dans le top 10, personne n'a fait aussi bien. Cette performance est un petit miracle quand on pense aux conditions météorologiques variables actuellement traversées par les hommes de tête. Dans le sud de l'Océan Indien, ils sont aux prises avec l'anticyclone des Mascareignes.Malgré les conditions et une vitesse changeantes, ils ont augmenté leur avance sur Jean Le Cam dans la nuit. Au premier pointage de ce dimanche, il est quatrième du classement à 232,08 milles de la tête de la course.Pour voir des changements au classement, il faut aller à l'arrière du top 10. Louis Burton, qui avait été leader au début de la course, y a encore reculé. Il est désormais 7eme devant Boris Herrmann qui a pris un peu d'avance sur Isabelle Joschke.Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 62,45 milles du leaderYannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 67,25Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 232,08Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 233,77Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 252,01Louis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 262,13Boris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco*) à 321,59Isabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF*) à 331,01Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 361,84Nicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Coeur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de course* bateau équipé de foils