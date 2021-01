Vendée Globe : Les cinq premiers dans l'Hémisphère Nord

VOILE / VENDEE GLOBE 2020-2021

Pointage à 9h00 (heure française) - Dimanche 17 janvier 2021



Abandons :

D'ici deux semaines, on devrait connaitre le nom du vainqueur du Vendée Globe 2020-21, mais pour le moment, impossible de savoir qui va l'emporter ! Le classement est extrêmement serré et ils sont cinq à avoir franchi l'équateur ces dernières heures : Louis Burton à 19h11, Charlie Dalin à 20h11, Boris Herrmann à 1h37, Thomas Ruyant à 3h54 et Yannick Bestaven à 7h24 ! Damien Seguin (Groupe Apicil) devrait suivre dans les prochaines minutes. « Je suis à une heure de passer l’équateur : on ne voit rien car il fait nuit noire et il y a des nuages, a expliqué Seguin lors d'une vacation. Il n’y a pas de vent et j’attends qu’il revienne ! J’ai pris un gros grain et je n’ai pas un pet d’air. De la pluie sous le grain et derrière, plus un souffle… C’est le premier gros grain que je prends de la nuit et ça va repartir, mais pas trop tard j’espère.Les cinq premiers se tiennent actuellement en 70 milles, mais ils vont tous désormais affronter le pot au noir, ce qui pourrait bouleverser le classement. Loin derrière, le Finlandais Ari Huusela (Stark) ferme la marche, à près de 6000 milles, suite à l'abandon de Sébastien Destremau (Merci) samedi.Charlie Dalin (FRA/Apivia*) à 3140,97 milles de l'arrivéeLouis Burton (FRA/Bureau Vallée 2*) à 6,64 milles du leaderBoris Herrmann (ALL/SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) à 26,97Thomas Ruyant (FRA/LinkedOut*) à 34,79Yannick Bestaven (FRA/Maître CoQ IV*) à 70,92Damien Seguin (FRA/Groupe Apicil) à 98,95Giancarlo Pedote (ITA/Prysmian Group*) à 139,45Jean Le Cam (FRA/Yes We Cam !) à 213,74Benjamin Dutreux (FRA/Omia-Water Family) à 223,67Maxime Sorel (FRA/V and B-Mayenne) à 633,91Pour avoir participé à l’opération de récupération de Kevin Escoffier, trois navigateurs bénéficieront d’une compensation à l’arrivée, qui sera réduite de leur temps de course :- Jean Le Cam (Yes We Cam !) récupérera 16 heures et 15 minutes- Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) récupérera 10 heures et 15 minutes- Boris Herrmann (SeaExplorer-Yacht Club de Monaco) récupérera 6 heuresNicolas Troussel (FRA/Corum L'Epargne*) : démâtage, après 7 jours de courseAlex Thomson (GBR/Hugo Boss*) : avarie de safran, après 20 jours de courseKevin Escoffier (FRA/PRB*) : voie d'eau, après 22 jours de courseSébastien Simon (FRA/Arkéa-Paprec*) : foil endommagé après rencontre avec un OFNI, après 25 jours de courseSamantha Davies (GBR/Initiatives-Cœur*) : quille endommagée, après 26 jours de courseFabrice Amedeo (FRA/Newrest – Art et Fenêtres*) : avarie informatique, après 33 jours de courseIsabelle Joschke (FRA-ALL/MACSF) : quille endommagée, après 62 jours de courseSébastien Destremau (FRA/Merci) : multiples avaries, après 68 jours de course* bateau équipé de foils